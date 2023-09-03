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03 Eylül 2023 Pazar 22:35:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 22:35:00

Sosyal medyada paylaşıldı: İşte Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ağustos-3 Eylül'deki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, toplantılar ve açılışlar sosyal medyadan paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan 29 Ağustos Salı günü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'ta Anıtkabir'i ziyaret etti, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu, Zafer Bayramı Konseri'ne katıldı.

31 Ağustos Perşembe Günü, MSÜ Deniz Harp Okulu ile Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan ve Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı Programı'na katılan Erdoğan, 1 Eylül Cuma günkü Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu, Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.

Erdoğan, 2 Eylül Cumartesi günü Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret ederek, canlı bağlantıyla Hatay'da inşa edilecek 5 bin bağımsız bölümün temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de iş insanı Ali Sabancı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Etiketler : başkan erdoğan haftalık programı Erdoğan Dijital Medya
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