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24 Haziran 2023 Cumartesi 19:57:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 19:57:00

Sosyal medyada "öncelikli hasta" dezenformasyonu... Bakan Koca iddiaları yalanladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Öastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu hastaların "öncelikli hasta" muamelesi gördüğüne ilişkin iddiaların zaman zaman sosyal medyada yer aldığını anlattı.

Koca, şunları söyledi:

"Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada acil vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya 'öncelik' tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun."

Etiketler : sağlık bakanlığı fahrettin koca dezenformasyon
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