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Sosyal medyada "memur maaşı" dezenformasyonu... Kanun teklifine yönelik iddialar yalanlandı
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13 Haziran 2023 Salı 21:50:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 21:50:00

Sosyal medyada "memur maaşı" dezenformasyonu... Kanun teklifine yönelik iddialar yalanlandı

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İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme ekim ayında TBMM'ye gelecek." şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İddiaya konu düzenleme için teklif, 28'inci dönemin ilk kanun teklifi olarak TBMM'ye gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme ekim ayında TBMM'ye gelecek." iddiası yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu kanun teklifinin 28'inci dönemin ilk kanun teklifi olarak TBMM'ye geleceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif olduğunu açıklamıştır.

Akbaşoğlu, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emekliler için maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenlemenin de TBMM'de gündeme geleceğini ifade etmiştir.

"En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi ve emeklilere refah payı verilmesine dair yasal düzenleme ekim ayında TBMM'ye gelecek" iddiası doğru değildir. "

Etiketler : DMM MEMUR MAAŞI YALANLAMA
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