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14 Ekim 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 09:00:00

Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya 9 cevap

Kaynak: Sabah

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TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen Dezenformasyonla Mücadele Yasası, internet yayıncılığına yeni düzenlemeler getiriyor. İşte yasayla ilgili çok merak edilen 9 soru ve yanıtı...

"Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Bu yasa internet yayıncılığına yeni düzenlemeler getiriyor. Sabah'ın haberine göre, işte yasayla ilgili yanlış bilinen 9 soruya 9 cevap...

1-Sosyal medya şirketleri kimlerin denetiminde?

Sosyal medya şirketlerinin bir siber saldırıda teyit veya doğrulama mekanizması henüz yok. Bunu gören devletler ve özellikle Avrupa Birliği önlemler alma yoluna gitti. Türkiye'deki düzenlemeler de bu kapsamda değerlendiriliyor.

2-Sosyal medya şirketlerinin temsilciliklerinin yurt dışında bulunmasının dezavantajları nelerdir?

Devletlerin muhatap alabileceği, bilgi isteyebileceği bir yapı olmayınca "denetlenemez" bir yapı oluşuyor. Denetlenemeyen sistem güvenliğini yitiriyor.

PAYLAŞIM SAHİBİ TESPİT EDİLEBİLECEK

3-Yeni yasa milli güvenlik açısından nasıl bir avantaj oluşturacak?

Bir kimsenin terör propagandası içeren paylaşımları dolaşıma sorunsuz bir biçimde sokması mecraların propaganda, adam devşirme alanına dönüşmesine neden olabilir. Toplumsal barışı tehdit eden içeriklerin derhal kaldırılması, toplumu manipüle eden içeriklerin tespiti ve hızlı biçimde engellenmesi için Türkiye'de yerleşik bir muhatabın olması önemlidir.

4-Yabancı algı operasyonları tarihe mi karışacak?

Yasal düzenleme ile daha etkin ve hukuka uygun mücadele mümkün olabilecek.

KARŞI MUHATAP BULUNABİLECEK

5-Önceden sosyal medyada oluşan suçlar için nasıl bir yol izleniyordu?

İsteyen istediğini dile getiriyordu, ancak bir denetim veya tespiti bulunmuyordu. Sonradan hayata geçirilen düzenlemeler ile sosyal medya biraz daha denetim altına alındı. Son düzenlemeler ile Türkiye'de temsilci bulundurma şartı getirildi. Şimdi de sosyal medya şirketlerinin temsilcilerin Türk olması şartı istenecek.

6-Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilecek yükümlülükler neler?

Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturacak.

7-Diğer ülkelerle kıyaslandığında izlenen yol özelinde nasıl bir noktadayız?

Türkiye, henüz yolun başında.

8-Sosyal medya şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmezse ne olacak?

Yeni düzenleme "bant daraltma" ve "reklam yasağı" cezaları ile sosyal medyayı düzenleyecek. Ayrıca bu konuda somut veri kaybı ve ihlali varsa bu sefer de KVKK'nın idari para cezası vermesi gündeme gelecek. Bununla birlikte somut failler varsa TCK uyarınca "kişisel verileri kullanma" suçu uyarınca ceza soruşturması açılabilecek.

9-Yasayla kişisel veriler nasıl korunacak?

Düzenleme ile birlikte şebeke olarak internet tabanlı yürüyen hizmetler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri yapma ve ilgili tedbirleri alma hususunda yetki verilecek. Whatsapp, Telegram gibi platformlar da düzenleme kapsamına alınacak.

DİĞER ÜLKELERDEN ÖRNEKLER

Almanya'da Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanunu'nu yürürlüğe girdi. İlk 6 ayda Facebook, gelen şikâyete tabi içeriklerin yüzde 21'ini, YouTube yüzde 27'sini, Google yüzde 46'sını, Twitter ise yüzde 10'unu kaldırdı.

Belçika Veri Güvenlik Kurumu, Facebook'tan ülkede bazı çerezleri izinsiz kullanmamasını, aşırı veri toplamamasını ve bu şekilde toplanan kişisel verileri silmesini istemişti. Şirketin bunu reddetmesi üzerine kurum, mahkemede hukuki süreç başlatmıştı.

Etiketler : Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi Belçika Veri Güvenlik Kurumu Facebook
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