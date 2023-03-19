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19 Mart 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 17:30:00

Sosyal medyada 'DASK' üzerinden algı girişimi! İddialar yalanlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı. Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan 'DASK'ı olmayan depremzedeler, devletin yapacağı konutlar için hak sahibi olamayacak' iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince 17-18 Mart'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan "DASK'ı olmayan depremzedeler, devletin yapacağı konutlar için hak sahibi olamayacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 7269 Sayılı Kanunun geçici 26'ncı maddesindeki düzenlemeyle, genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen alanlarda DASK ile ilgili muafiyet getirildiği ve afetzedelerin mağdur edilmediği aktarıldı.

Etiketler : dask cumhurbaşkanlıı dezenformasyon

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