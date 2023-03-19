Sosyal medyada 'DASK' üzerinden algı girişimi! İddialar yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince 17-18 Mart'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.



Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan "DASK'ı olmayan depremzedeler, devletin yapacağı konutlar için hak sahibi olamayacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 7269 Sayılı Kanunun geçici 26'ncı maddesindeki düzenlemeyle, genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen alanlarda DASK ile ilgili muafiyet getirildiği ve afetzedelerin mağdur edilmediği aktarıldı.