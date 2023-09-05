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05 Eylül 2023 Salı 11:34:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 11:34:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'deki hesapların yüzde 26'sının bot olduğu tespit edildi

Kaynak: aksam.com.tr

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'te 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 32.516.432 hesaptan 275.762.077 paylaşım yapıldığını ve bu hesapların yüzde 26'sının bot olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya yapılan paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X'te yapılmaya çalışılan algı operasyonlarını ifşa etti.

Bakan Yerlikaya 27 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında 32.516.432 hesaptan 275.762.077 paylaşım yapıldığını ve bu hesapların yüzde 26'sının bot olduğunu açıkladı.

Yapılan paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle bot hesapların üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelenin kesintisiz süreceğini duyurdu.

Etiketler : Ali Yerlikaya sosyal medya analizi bot paylaşımları negatif içerik
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