AK Partili Ayvazoğlu: Nasıl bir zorluk yaşamış ki mağdur olsun?

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular'a konuk olan AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün, gündeme ve hayata ilişkin sorularını cevapladı.

Sosyal Medya Yasası üzerinde bir mutabakata varıldığını belirten Ayvazoğlu, yasaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Almanya'daki Sosyal Medya Yasası neyi gerektiriyorsa onu Türkiye'ye uyarlamakla mükellefiz diye düşünüyorum. Haziran ayı gibi bu yasanın gelmesi muhtemel. Almanya'da bir Sosyal Medya Yasası çıkarıldı. Mesela burada "Dijital Faşizm" dediğimiz benim "Modern Dünya'nın Zehirli Mancınığı" olarak tanımladığım Çünkü geçmişin silahını bugüne uyarladığınızda benim tanımım bu yönde oluşuyor. Yalan, iftira, hakaret, insan haklarına aykırı söylemler, kişisel verilerin gizliliğinin korunması ve benzeri konularla alakalı yapılan bütün o faşist uygulamaların neredeyse 24 saat içerisinde telafi edildiği bir sistem. Böyle bir yasal mevzuattan bahsediyorum. Bunu birebir burada uygulamak bizim de hedeflerimizden bir tanesi. Cumhurbaşkanımızı da bu konuda çok kararlı. Ben buradan şunu söyleyebilirim Haziran ayı gibi bu yasanın gelmesi muhtemel.

"Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'de nasıl bir zorluk yaşamış ki mağdur olsun, nasıl bir yiğitlik göstermiş ki kahraman olsun? Kaftancıoğlu'nun DNA'sı CHP seçmeninin DNA'sıyla da uyuşmuyor."

Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'de nasıl bir zorluk yaşamış ki mağdur olsun, nasıl bir yiğitlik göstermiş ki kahraman olsun? Son günlerde oluşturulmaya çalışılan algı üzerinden cevap verilecek olursa burada mahkeme Canan Kaftancıoğlu'nun mahkeme yatmaması için bir karar vermiş. Verilen karardan yola çıkacak olursak; bütün terörle alakalı suçlarından beraat ettirmiş 3 tanede hakaret suçlarından ise yargılanmış. Bu yargılamada öyle bir yapılmış ki 5 yıla tamamlamadan hapis yatmamasını gerektirecek ölçüde bir ceza verilmiş. Canan Kaftancıoğlu tek bir gün bile hapis yatmayacak. Burada çok ciddi bir siyasi mühendislik yapıldı. Canan Kaftancıoğlu'ndan bir kahraman oluşturabilir misiniz? Kaftancıoğlu'nun DNA'sı CHP seçmeninin DNA'sıyla da uyuşmuyor.

"Bu sorunlu süreç (küresel kriz) bizim devletimizin olduğudur; KDV indirimlerinden, sübvanselere kadar fedakarlığı, hiçbir devlet göstermedi."

Bu sorunlu süreç (küresel kriz) bizim devletimizin olduğudur; KDV indirimlerinden, sübvanselere kadar fedakarlığı, hiçbir devlet göstermedi. Devletimizin her alanda verdiği sübvanseler kamuoyuna yansımadığı için kümülatif bir şekilde vatandaşın cebine girmesi için vazgeçtikleri hiçbir zaman aksetmediği için sanki bunlar ilk defa yapılıyormuş gibi gözüküyor. Ama devlet vatandaşı çok etkilenmesin diye devletliğini gösterdi. Bu anlamda hükümetin yapmış olduğu icraatlar Avrupa ülkelerinin hiçbirinde yapılmadı. Bu anlamda Türk milletinin geçmişten aldıkları tecrübe ile de sağduyulu davrandıklarından eminim. Bu durumdan yakınan kesimin durumdan en az etkilenen kesim olduğunu da söylemeliyim. Ucuzluk ve pahalılık kavramlarını daha sorgular halde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Pahalılık üzerinden yapılan bir ekonomik okumanın bizi çok doğru bir yere götürmeyeceğinin bilincindeyim. Çünkü bu geçici bir süreç.

SOKAK HAYVANLARI KONUSU

Sokak, kimsesiz insanlar için olmayan hayvanlar için yaşanabilecek bir ekosistem değil. Sokak, kimsesiz insanlar için kimsesiz hayvanlar için çok tehlikeli.

Sokak, kimsesiz insanlar için olmayan hayvanlar için yaşanabilecek bir ekosistem değil. Sokak, kimsesiz insanlar için kimsesiz hayvanlar için çok tehlikeli. Dolayısı ile hayvanlar sokaklarda bir konfor içinde yaşıyor değiller. Hayvanların sokaklarda olması hiçbirimizin hoşuna giden bir görüntü değil. Hayvanseverlik kurgusu üzerinden savunduğumuz doğru hayvanlara zulmedilmemesidir. Allah'ın sessiz kulları dediğimiz o canlıların öyle kötü görüntüleriyle yüzleştik ki bunu kaldırabilen bir kişinin bırakın hayvan sevdiğini insan bile sevemeyeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir takım açıklamalar yaptı. Hayvan hakları ile ilgili yasal düzenlemeyi gerçekleştirdik. Burada bütün sorumluluk ve yetki belediyelere verildi. Bakımlarıyla ilgili ve saldırgan hayvanlara ağızlık takılmasıyla ilgili, sahipsiz dolaşmamaları noktasında da bir takım kurallar var. Bu zulmü normalleştirenlerin alacağı cezalar noktasında da getirilen cezalar var. Olması gereken yerde olması gerektiği gibi yaşamalarını sağlamak temek arzumuzdur.

"TEK KELİMEYLE"

Kendine muhalefet diyen akıl ve ruh sağlığı bozuk bir kabile var. Ve biz bu kabile ile mücadele ederken 'eğer tek kelime ile ifade etmek gerekiyorsa' 'imdat' diye bağırmak geliyor.

Kendine muhalefet diyen akıl ve ruh sağlığı bozuk bir kabile var. Ve biz bu kabile ile mücadele ederken 'eğer tek kelime ile ifade etmek gerekiyorsa' 'imdat' diye bağırmak geliyor. Bisiklet yolu sadece spor ya da keyif için kullanılmasa da hayatımızı kolaylaştıran bir trafik aracı olarak da günlük yaşantımızda kullanabileceğimiz bir noktaya getirebilsek. Trabzonlu birine yayla sorulur mu? Uzungöl, Kayabaşı, Sis Dağı, Kadiralak, sizi Trabzon'un yaylalarına beklerim. Anne hem gönül yangını hem de gönlün ta kendisi. Tarifi çok olmayan ve Rabbimizin isimlerinden bize nakşettiği en önemli şeylerden bir tanesi . Eşsiz bir duygu. Anneliği doğurmadan da yaşayabilen kadınların olduğuna inanıyorum. Ezan sadece namaza bir çağrı değil hürriyet ve özgürlüğün sembolüdür.