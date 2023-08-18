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18 Ağustos 2023 Cuma 13:01:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 13:01:00

Sosyal medya fenomenlerine günlük 25'er bin TL!

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin lira ödediği ortaya çıktı.

'Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti metini' başlığının yer aldığı şartnamede "İdare tarafından isimleri belirlenecek 5 YouTuber, blogger, vlogger, infuluencer vb. olarak adlandırılan kişilerin sosyal medya platformlarında 1 günlük tanıtım ve reklam faaliyetleri için her bir kişiye 25 bin TL ödeme yapılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Genel seçimlerde kurduğu cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali suya düşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık koltuğuna göz dikti ancak burada da Kemal Kılıçdaroğlu duvarına tosladı. Son şansı olan İBB Başkanlığına yeniden adaylığını açıklayan İmamoğlu'nun kendi reklamı için belediye bütçesinin kesesini sonuna kadar açtığı ortaya çıktı.

FENOMENLERE GÜNLÜK 25 BİN LİRA

'Sosyal medya platformlarında interaktif reklam ve tanıtım hizmeti metini' başlığının yer aldığı şartnamede sosyal medya fenomenlerine bir günlük reklam karşılığında 25 bin lira verileceği belirtildi.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

"İdare tarafından belirlenecek etkinlik, duyuru, kampanya, hizmet, tören, vs. çalışmaları için yine idare tarafından isimleri belirlenecek 5 YouTuber, Blogger, Influencer, vb. olarak adlandırılan kişilerin sosyal medya platformlarında bir bölümü tanıtım ve reklam faaliyetleri için her bir kişiye net 25 bin TL ödeme yapılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. İdare; reklamı ve tanıtımı yapılacak etkinliğe dair hesaplardan paylaşılacak görsellerin, canlı yayın ve video kaydı esnasında okunacak metinlerin içeriğini belirleyecektir. İdare tarafından içeriği belirlenen görseller belirlenen kişilerin hesaplarında bir gün süre ile yayınlanacaktır. Canlı yayın veya video içeriğinde tanıtım ve reklam olarak okunacak metinlerde bir günlük ücretlendirmeye tabi olacaktır."

Etiketler : Sosyal medya platformları 5 YouTuber Blogger Ekrem İmamoğlu
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