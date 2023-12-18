Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adliyeye sevk edildi

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18 Aralık 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 11:00:00

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eski eşi Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T. ve beraberindeki 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : sosyal medya fenomeni ece ronay adliye
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