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Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! AK Partili Cahit Özkan'dan flaş açıklamalar
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28 Temmuz 2020 Salı 13:23:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 13:24:00

Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de! AK Partili Cahit Özkan'dan flaş açıklamalar

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AK Parti Grup Başkanvekiki Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.. Özkan, Meclis'e gelen sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "Kişisel verilerin korunması temel haklar arasında" dedi.

Sosyal medya düzenlemesi TBMM'ye geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Özkan'ın açıklamalarından satır başları:

Kişisel verilerin korunması temek haktır. Vatandaşların hukukunu korumak bizleri bu düzenlemeyi yapmaya itmiştir.

48 SAAT SÜRE VERİLECEK

Sosyal ağ sağlayıcılar, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi" başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak

ERİŞİM ENGELLEME YERİNE İÇERİĞE YÖNELİK ÇALIŞMA

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek.

İçeriğin çıkarılması kararları, erişim sağlayıcılar tarafından değil içerik ve yer sağlayıcılarca yerine getirilebileceği için bu kararlar, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

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