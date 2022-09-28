Sosyal konutta yeni müjde: Arsa sayısı artacak

Başkan Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gençlerin TOKİ'ye başvuru sayısının 1 milyon 750 bine ulaştığını söyleyen Erdoğan, arsa sayısı ile ilgi müjde verdi:

"Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kadar talebi öngörmüyorduk. Arsaların altyapısını yaparak verelim diyoruz. Arsamı alır evimi yaparım diyenlere yönelik rakamı 1 milyona belki daha fazla çıkararak vatandaşımıza böyle bir imkan tanımak istiyoruz."

"1 MİLYON ARSA, FAZLA OLABİLİR AMA AZ OLMAYACAK"

Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ekiplerle, araştırmaları ve planlamayı yapacağını söyleyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ondan sonra hangi ilde ne kadar arsa, biz taktim edeceğiz. Bu adımı kura çekiminden önceye yetiştireceğiz. Dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim. Arsa alacak olanlar, hemen buraya yönelsinler. Onların arsalarını da bu kuraya tabi tutalım. 1 milyon arsa, fazla olabilir ama az olmayacak."

"Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz" diyen Erdoğan, "Derdimiz, Türkiye'nin dört bir yanında nerelerde konut yapımına başlayacaksak, hepsine aynı anda temelleri atıp, bu işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız. Kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki, vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım" diye konuştu.