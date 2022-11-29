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29 Kasım 2022 Salı 00:36:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 00:36:00

Sosyal konutta 23 ilin kuraları tamamlandı

Kaynak: AA

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"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde, 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı. Kuralarda, 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı, 23 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 630 bin 805 başvurudan 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura çekimi, 7-28 Kasım tarihlerinde Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli'de noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kurada, 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.

Kuralar, 1 Aralık'ta Bolu'da 902 konut, Karaman'da 751 konut, 2-3 Aralık'ta Düzce'de 1100 konut, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta 1650 konut, 6 Aralık'ta Bartın'da 850 konut, 7 Aralık'ta Karabük'te 899 konut için çekilecek.

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun kuralarının Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Etiketler : Sosyal Konut Projesi Proje kura çekimleri
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