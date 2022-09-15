Sosyal konut projesinin ikinci gününde başvuru sayısı 1 milyon 500 bini geçti
Kaynak: AA
"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde vatandaşlar başvurularını ikinci gününde de sürdürüyor. Başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek Sosyal Konut Projesine başvurular 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, ilk etapta 81 ilde yapılacak 250 bin konut için ikinci gününde e-Devlet'ten 1 milyon 440 bin 788, bankadan da 125 bin 53 başvuru yapıldı.
Başvurular, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve e-Devlet aracılığıyla yapılıyor.
Edirne'de Halkbank'a evraklarıyla gelenler başvurularını tamamlamak için sıraya girdi. Yoğunluk nedeniyle banka önünde zaman zaman sıra oluştu.
Başvuru yapan Hasan Hüseyin Acar, AA muhabirine projenin şartlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Projeyle ev sahibi olmayı istediğini belirten Acar, "Kampanya çok iyi, vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Ödemeler uygun, kira öder gibi ev sahibi olacağız." dedi.
"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut" Projesi için başvuruların ikinci gününde de yoğunluk sürüyor https://t.co/M7LnJYdHLO pic.twitter.com/Trwb3kMD6r— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 15, 2022
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