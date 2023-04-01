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Sosyal ağ sağlayıcılarına BTK'dan düzenleme
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01 Nisan 2023 Cumartesi 05:47:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 05:47:00

Sosyal ağ sağlayıcılarına BTK'dan düzenleme

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede en az bir kişiyi yetkilendirmesini zorunlu hale getirdi. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu kararı ile sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede yetkili en az bir gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirlemesi gerekiyor.

Kullanıcı verileri Türkiye'de saklanacak

Sosyal ağ sağlayıcılarının sunduğu içeriklere yönelik kişilerin yapacağı Türkçe başvuruların 48 saat içerisinde Türkçe olarak cevaplandırılması da zorunlu olacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların verilerini Türkiye'de saklamak yönünde gerekli tedbirleri de alacak.

Temsilci belirlenmezse 10 milyon lira idari para cezası

Temsilci belirlenmemesi durumunda sosyal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira idari para cezası verilecek, 30 gün içinde temsilci belirlenmemesi durumunda ise 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak.

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılmaması durumunda ise sosyal ağ sağlayıcısına 5 milyon lira idari para cezası verilecek.

Etiketler : btk sosyal ağ resmi gazete

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