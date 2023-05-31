"Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin karşılaştığı sorunlara ortak akılla birlikte çözüm bulacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde TOBB 79. Genel Kurulu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimiz 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı ve cumhurbaşkanlığına yüzde 52,18 oranında oyla şahsımıza vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün demiştir. Millet kumar masasına tekmeyi vurarak devirmiştir" dedi. "Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız" diyen Erdoğan şunları söyledi:

HESAP UZMANI DEĞİLİM

Hesap uzmanıyım diye övünenler dimyata pirince giderken evlerindeki 40 milletvekilinden de olmuştur. İktidar hırsıyla yapılan yanlış hesaplar bu sefer Bağdat'tan değil sandıktan dönmüştür. Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. Burada bu hesabı sizlerle de paylaşayım. CHP vekil sayısı 2018'de 146'ydı. 2023'te vekil sayısı 169'a çıktı. Fakat buradan kiralık vekiller verdiler onlar da 40 tane. 40 vekil gidince vekil sayıları 129'a düştü. Hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı? 40'ı gitti, 129 vekil kaldı. 17 vekil burada düşmüş oldu. Bundan sonrasını herhalde oraya gönül vermiş olan CHP'li arkadaşlar düşünecektir.

Eski sisteme dönüş önerileri bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır. 6 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı, yanlış bir araya gelişler ne demokrasiye sığar ne bu milletin ruh köküne yakışır. Bu noktada özellikle dünyada en gelişmiş ülkelerin ve dolayısıyla bizim de ortaya koyduğumuz sistem kabul gördü. Siyaset kurumunun sandıktan çıkan bu iradeyi doğru okuması gerektiğine inanıyorum. Milletin kararını verdiği konularda yeni dayatmalarda bulunmaktan vazgeçilmelidir. Tarihi geriye sardırmanın hiçbir faydası yoktur. Eski sistem tartışmalarını rafa kaldırmalı, sivil siyasetin en büyük kazanımı olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tekemmül ettirmeye odaklanmalıyız.

MUHALEFET NOKSANLIĞI VAR

Sandıkta tecelli eden iradeyle kavga edilmeyeceği gerçeğini ülkemizde tüm muhalefet partilerinin anladığını ümit ediyorum. Türkiye'nin önemli bir noksanı da demokrasideki o muhalefeti göremeyişidir. Muhalefet noksanlığı var. Samimi bir özeleştiri yaptıktan sonra muhalefetin sandıktan yükselen bu çağrıya kulak vereceğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde devlet organları arasındaki işbirliğini güçlendirerek ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

ENFLASYONA EZDİRMEYİZ

Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntılardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. 21 yıldır bundan taviz vermedik. Türk ekonomisinin yıllarca başını ağrıtan enflasyonu tek haneli rakamlara indiren bizdik yine biz olacağız. Bunun olumlu sonuçlarını hepimiz birlikte göreceğiz.

MİÇOTAKİS'TEN TEBRİK TELEFONU

Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Miçotakis, görüşmede, Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

DEPREMZEDELER KAZANDI

Sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri çok iyi analiz edeceğiz. Gerek anlam ve sonuçları itibarıyla ülke olarak kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedeflerine ulaşamamıştır. Seçimin kazananı Türk demokrasisi ve milleti olmuştur. Kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım bu seçimin tartışmasız kazananıdır. Kampanya sürecinde kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyen seçimin kazananıdır. Sırf farklı tercihlerde bulunduğu için iğrenç hakaretlere uğrayan depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır.

HER TÜRLÜ ÇİRKEFLİĞİ SERGİLEDİLER

"29 Mayıs günü bankadan para çekemeyeceği iddiasından döviz kuru ve sebze fiyatlarının uçağına dair tüm tuşlara bastılar. Ne oldu, bankalar kapandı mı? Hepsi artık kasaları falan boşalttı mı? Ne oldu... Hepsi yalan, ama işte yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Millete korku salmak adına piyasa manipülasyonun adına her türlü çirkefliği sergilediler. Ne yaparlarsa yapsınlar muvaffak olamadılar. Bu ülkenin ekonomisini Londra tefecilerine emanet edeceklerdi edemediler. Bugüne kadar yapmadıkları, yapamadıkları ne yalan varsa söylediler. Öyle yalanlar ortaya kondu ki, hakikaten tabii ki insanoğlu bu tür şeyler karşısında yapar mı gerçekleştirir mi sorusunu kendine soruyor. Bugüne kadar yaptıklarınız ortada. 10 tane büyükşehir belediye başkanları var, İstanbul, Ankara, İzmir'de ne yaptı?

VİZE SORUNUNU EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ

Son dönemde siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız. Sizlerin her alanda önünüzü açmak, engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum. Dünyadaki konjonktür belki de bize fırsatlar sunuyor. Bu fırsatları sahte gündemlerle heba edemeyiz. Altın değerinde bir 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir.

AK PARTİ'NİN MECLİS YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek teşekkür etti, "Yerel seçimlerle daha güçlü adım atmış olacağız. Tecrübe edindiniz" dedi. Erdoğan daha sonra AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası "Sonuç, Türkiye Yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi. Seçim sürecinin en büyük yalanı, Mansur Yavaş'ın AK Parti'nin terörist başını serbest bırakmaya çalıştığını söylemesiydi" dedi. Bu arada AK Parti'nin Meclis'teki yeni grup başkanı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler oldu. Mevcut grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun görevlerine devam etmesi kararlaştırılırken eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, vekil seçilen oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, grup başkanvekili olarak görev yapacak.

ERDOĞAN VE ŞİMŞEK'TEN KABİNE ÖNCESİ SÜRPRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni oluşacak kabinede ekonomi politikalarına destek vereceğini açıkladığı Mehmet Şimşek'le önceki gün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Ankara'da seçim sonrası gözler yeni kabineye çevrilirken önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşmenin ardından henüz bir açıklama yapılmadı. Görüşmeyle ilgili Reuters'a konuşan iki kaynak içeriğe dair bilgi vermedi. 14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni kabinede yer alacağı haberleri ile gündeme gelmişti.

'ŞİMŞEK DESTEK VERECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek'in partinin ekonomi politikalarının hazırlanmasında koordinasyon rolünde çalışma yürüttüğünü geçen nisan ayında söylemişti. Ancak Şimşek'in ekonomi yönetiminde olup olmayacağı, olursa hangi görevde olacağı henüz bir netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendirmiş, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek" ifadelerini kullanmıştı.