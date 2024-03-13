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13 Mart 2024 Çarşamba 23:07:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 23:07:00

"Ya açlıktan ya da hastalıktan öleceğiz!" Şifa Hastanesi Doktoru Malhis Gazze'deki son durumu 24 TV canlı yayınında açıkladı

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Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, Gazeteci Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV'de canlı yayınlanan 'Açık Görüş' programında Gazze'deki son durumu anlattı. Yaşanan İsrail zulmünü ve insanlık trajedisini değinen Malhis, “Gazze'de insanlar ya salgın hastalıktan ya da açlıktan ölecek” diyerek insanlığın bittiği son noktayı bu sözlerle ifade etti.

Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, 'Açık Görüş' programına telefonla katılarak Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü ve insanlık trajedisini anlattı. Doktor Malhis, "Gazze'de insanlar ya salgın hastalıktan ya da açlıktan ölecek" ifadelerini kullandı.

ATTIKLARI YARDIMLA BİLE ZARAR VERDİLER!

Gazze'de yaşanan dramı anlatan Doktor Malhis, "Ne et, ne tavuk, ne de pilav, hiç birini bulamıyoruz, patates bile bulamıyoruz, bulunsa bile kilosu 35 dolar, yeşil soğan 25 dolar sadece bir çuval 25 kiloluk un 1000 dolar. İnsanlar 5 aydır çalışamıyor paraları da yok açlıktan ölüyor. İnsanlar her gün havadan atılacak yardımları beklerken İsrail tarafından füze atılarak bombalanıyor ve ölüyorlar ama insanlar yine de her gün gidiyor oraya çünkü insanlar aç! Uçaktan gelen yardımlar bazen rüzgârdan yanlışlıkla Yahudilerin yaşadığı bölgeye gidiyor ya da yanlış yere iniyor. Bugün maalesef atılan yardımlardan Mamdani Hastanesi'nin tek enerji kaynağı olan güneş enerji levhalarına inerek hastaneyi tamamen elektriksiz bıraktı. Bu oldukça trajikomik." ifadelerini kullandı.

"SALGIN HASTALIKTAN YA DA AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ"

Gazze'nin kuzeyine yardımların ulaştırılması istense Mısır, İsrail açabilir kapıları yardımlar kolaylıkla girer ama maalesef tüm yardımlar Mısır tarafında çürüyüp bozuluyor, bize hiçbir şey gelmiyor. Yardımlar gelebilirse eğer güney tarafına geliyor, kuzey tarafına hiçbir şey gelmiyor. Doğru düzgün gelen bir yardım yok, deniz kenarına insanlar yardımları almak için koşarak giderek bekliyorlar ve Yahudiler onları bombalıyor. Düzgün bir şekilde yardım ulaştırılmıyor ama onlar gelmesini istemiyor, ya salgın hastalıktan ya da açlıktan öleceğiz.

"400 KİŞİ YARDIMLARI BEKLERKEN ŞEHİT OLDU"

İsrail'in yardım bekleyen insanları vahşice bombaladığını belirten Doktor Mahlis, "Şimdiye kadar 400 kişi yardımları beklerken şehit oldu, 1007 kişi ise yaralandı. Yardım için insanlar oralara koşuyor Yahudiler ise onları bombalıyor her gün aynı senaryo. İnsanlar açlıktan 'ya öleceğim yada bir şeyler getireceğim evdeki bebeklerim için' diyerek yardım atılan alanlara koşuyor "

"BİZİ BU CEHENNEMDEN KURTARIN"

Doktor Mahlis Türkiye'nin bölgede yaptığı yardım faaliyetlerine değinerek, "Ben Türkiye'nin yardımlarını duyuyorum, biliyorum çok fazla bağlantım var Türkiye ile çünkü ben Türkiye'den mezun oldum. Biz tüm Türk halkına ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biliyoruz siz bizi, biz de sizi seviyoruz, bize dua edin ve ne olursunuz bizi bu cehennemden kurtarın. Türk halkına ve hükümetine yalvarıyorum, bizi buradan kurtarın.

Etiketler : Gazze İsrail Filistin 24 TV Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis
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