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31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:00:00

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

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#SONDAKİKA ÖSYM, 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Haziran'da uygulanacak olan 2023-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da uygulanacak olan 2023-YKS 2'inci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Etiketler : YKS Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
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