YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Haziran'da uygulanacak olan 2023-YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da uygulanacak olan 2023-YKS 2'inci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3'üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.