14 Mart 2023 Salı 11:35:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 11:35:00
#SONDAKİKA MSB: Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bakan Akar muhataplarıyla görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye üstüne düşeni yapıyor
#SONDAKİKA MSB: Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bakan Akar muhataplarıyla görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye üstüne düşeni yapıyor
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- #SONDAKİKA MSB: Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması çabalarını takdirle karşılıyoruz. Bakan Akar muhataplarıyla görüşmeleri sürdürüyor. Türkiye üstüne düşeni yapıyor
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