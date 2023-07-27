Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde saat 11.32'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 7.2 km olarak kaydedildi.
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