Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde saat 11.32'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin derinliği 7.2 km olarak kaydedildi.