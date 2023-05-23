Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor

Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi.

Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.