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23 Mayıs 2023 Salı 09:52:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 09:52:00

Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılıyor

Kaynak: NTV

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Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi bir ay uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak.

Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi.

Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.

Etiketler : 13 Mart tarihi
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