Bakan açıkladı: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullanıldı:

"Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26'sı tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum."