Bakan açıkladı: 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda, 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.
Söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullanıldı:
"Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda; 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26'sı tutuklandı. 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren birimlerimizi tebrik ediyorum."
3️⃣9️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2023
Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda;
❌ 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı... pic.twitter.com/xEYQjkD3h0
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