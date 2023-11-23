23 Kasım 2023 Perşembe 21:38:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 21:38:00
İşgalci İsrail sivillerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi: 27 kişi öldürdü
Filistin resmi haber ajansı: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdü
Filistin resmi haber ajansı: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenleyerek 27 kişiyi öldürdü.
Ayrıntılar geliyor...
- İşgalci İsrail sivillerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi: 27 kişi öldürdü
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