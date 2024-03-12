12 Mart 2024 Salı 00:09:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 00:09:00
Emeklilere bayram müjdesi Resmi Gazete'de!
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Emeklilere bayram müjdesi Resmi Gazete'de!
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