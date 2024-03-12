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Emeklilere bayram müjdesi Resmi Gazete'de!
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12 Mart 2024 Salı 00:09:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 00:09:00

Emeklilere bayram müjdesi Resmi Gazete'de!

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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

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