Başkan Erdoğan: Hesabını hukuk önünde soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

AK PARTİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın göreinden affıyla boşalan yere genel başkan yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca yaptığı katkılar için şahsım, arkadaşlarım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışömayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Balıkesir milletvekilimiz Belgin Uygur'u görevlendirdim.

MEVLÜDE GENÇ'İN VEFATI

Almanya Solingen'de 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Mevlüde Genç ablamız, Avrupa'daki Türk ve Müslüman düşmanlığıyla mücadelemizin sembolü haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bugün de ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlığa karşı mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğiz.

"REKORA İMZA ATTIK"

Yarın 3 Kasım 2022 yani iktidara gelişimizin müjdecisi olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümü. O zaman başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora imza atmış oluyoruz. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında demokrasi yolculuğumuz her adımında bizlerden desteğini esirgemeyen necip milletimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev yapmış tüm yol arkadaşlarımızdan Allah razı olsun.

81 vilayetimizin her ilçesinde, her mahallesinde velhasıl vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan hizmetlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil, dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar yaptık. Bizde önceki 80 senede yapılan hizmetlerin fazlasını ülkemize kazandırmayı başardık. Birileri takoz olmanın peşinde koşarken biz bütün alanları güçlendirdik. Yollar, konutlar, havaalanları inşa ettik. Fakir fukaraya biz sahip çıktık. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtardık. Tarihe adımızı yazdırdık. Yatırımlarla birlikte hak ve özgürlüklerde de dünyanın parmak ile gösterilen ülkeleri haline getirdik.

Ülkemize 20 yılda kazandırdığımızı teker teker saymaya kalksak günler haftalar yetmez.

"PEK ÇOK HAİNLİĞE MARUZ KALDIK"

Bu süreçte pek çok hainliğe maruz kaldık. Aramıza nifak sokmak için ellerindeki her şeyi denediler. 17-25 Aralık girişiminde yargı ve emniyet birimlerimizi kullanarak, 15 Temmuz gecesi doğrudan demokrasimize kast ederek, her yol ve yöntemi kullanarak bizi yolumuzdan çevirmeye kalktılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Baskılara tehditlere saldırılara boyun eğmedik. Rabbimizin yardımı, sizlerin gayretleri ve milletimizin desteğiyle bu badirelerin üstesinden geldik. İlk günkü aşk ve heyecanla Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyoruz.

"TOGG ÜLKEMİZİ DÜNYADA BAŞARI İLE TEMSİL EDECEKTİR"

Şehir ziyaretlerimizde ve katıldığımız halka açık programlarda milletimizden gördüğümüz sevgi seli bize daha çok heyecan veriyor. Geçtiğimiz hafta sonu da 'Türkiye 100 yılı'nı milletimizle paylaştık. 81 ilimizde ve ilçelerinde milletimizin her bir ferdinin beklentilerini ifade edebilecekleri bir seferberlik başlatıyoruz. İlk somut eser ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, mart ayı sonunda teslimi başlayacak Togg, Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi dünyada başarıyla temsil edecektir. Kirli propogandalara aldırmadan milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

CHP VE KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

AK PArti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP'nin nelerle uğraştığını sizler de biliyorsunuz.

Utanmadan sıkılmadan 10 bin km öteye sırayla hamberger turları düzenliyorlar. Almanya'ya gidecek, orada hamburgeri bırak orada döner var, döner ye. Geçmişte çete diyerek şevklerini kırdıklarından özür dilemeden Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Çıkmış yatırımdan bahsediyor, yatırım kim, sen kimsin...

"ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE BAŞÖRTÜLÜ ADAY ÇIKARIRLARSA ŞAŞIRMAYIN"

Ülkemizin nereye geldiğini bilmeyecek seviyedeler. Uğruna ömrümüzü verdiğimiz, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı yeniden gündeme taşıdılar. İçinde türlü sinsiliklerin olduğu bir yasa teklifi yaptılar. Biz de CHP ve şürekasının bu oyununa anayasa değişikliği teklimizle karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler.

Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday çıkarırlarsa şaşırmayın. Bugüne kadar neden yapmadılar?

Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Bak HADEP koydu öyle ya da böyle. Hadi sen de koy görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız Meclis'ten başı örtülü kızlarımızı kovma derdindeydi.

BUGÜN TAMAMLANACAK GÖRÜŞMELERİN AKABİNDE TEKLİFİMİZE NİHAİ HALİNİ VERİP MECLİS'E SUNACAĞIZ

Arkadaşlarımız teklifimizi MHP ve diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyorlar. MHP ile yetkilisi arkadaşımızla arkadaşlarımız görüşmelerini yapacaklar. Bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız. Teklifin muhalefet içinde turnusol kağıdı olacağına inanıyoruz. Hadi görelim bakalım. Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden ve aileden, kimin de sapkınlıktan yana olduğu görülecektir. Başörtüsünü bir metrelik bez parçası diyerek aşağılayan sen değil miydin ya...

"HALK OYLAMASI DAHİL DİĞER ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"

Biz bunlara hem hukuk dersi hem de ahlak dersi hem de aile kurumunun dersini vereceğiz. 2008'deki düzenlemenin iptali için AYM'ye götüren Bay Kemal'in kendi yasakçı zihniyetiyle yüzleşme ihtimalini kaçırmaması gerekir. Anayasa değişikliği teklifimiz milletimizin de taleplerine uygun şekilde hayata geçmesini ümit ediyoruz.

Şayet böyle bir tablo oluşmazsa bir teklifim var. Halk oylaması dahil diğer adımları atmaya hazırız.

Biz şimdiye kadar milletimizin hakemliğinden asla korkmadık. Meclis'te gereken çoğunluk oluşmazsa son söz milletimize ait olacaktır. Sandığı duyunca yaptığı açıklamlar da milli irade korkusunun yeni bir emaresi. Daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor. Bunların helalleşme çağrıları yalan, dolan ve göz boyamadan ibarettir.

Huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum. Orada yapılan linç girişimi helalleşme maskesinin gerçeğini gözler önüne sermiştir. O tesisler benim belediye başkanlığım döneminde yapılmıştır. Bunlar, bunları tekrar açma gayretine girerek hava yapıyorlar. Bunlar hazıra da konamazlar. Bunların öyle bir dertleri de yok.

"BU KEPAZELİK SINIRLARIN AŞILDIĞI ANLAMINA GELMEKTE"

Bu zatın bizi uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanılarak sergilediği kepazelik artık sınırların aşıldığı anlamına gelmekte. Bunun hesabını hukuk önünde soracağız. Canlarını dişlerine takarak çalışan kolluk güçlerimizin mensuplarının haklarını korumak da boynumuzun borcudur.

"VİCDANSIZA BAK YA, SEN KENDİNDE MİSİN?"

Dünyanın pek çok ülkesi artık mücadele edemediği için uyuşturucuyu serbest bırakmışken biz mücadele çıtasını yükseltiyoruz. 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır. Uyuşturucu ticaretine en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal. Geçtiğimiz 5 yılda çökertilen uyuşturucu şebekesi sayısı bini geçmiştir. Tüm bu gayretlerimiz sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 270'e düşmüş, bu yıl ise yüzde 25 daha azalış eğilimi göstermiştir.

Biz cari açığımızı uyuşturucu açığıyla kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, sen kendinde misin?

"SİYASET AÇIĞINI UYUŞTURUCUYLA KAPATMAK İSTEDEĞİ KESİN"

Metamfetamin, bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba. 12 ton bu uyuşturucudan yakaladık. Bay Kemal ne yaptığımız öğrendin mi? Tüm bunları biz yapıyoruz. Kolluk güçlerini töhmet altında bırakacak açıklamalarda bulunmak uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir. Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatmak gibi bir derdimiz yok ama birilerinin kendi siyaset açığını uyuşturucuyla kapatmak istediği kesin.

"BU ZATIN ASIL SIKINTISINI ORTAYA KOYACAK BİLGİ PAYLAŞACAĞIM"

Bu zatın asıl sıkıntısını ortaya koyacak bilgi paylaşacağım. 15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretinin elini kolunu kıran operasyonları biz gerçekleştirdik. Örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Gözünü ve gönlünü milletine çevirmek yerine terör ve suç örgütlerinin söylemlerine göre oluşturan bu zatın durumu bizim de şaşırma duygumuzun önüne geçmiştir. AK Parti grubu olarak beceriksizliklerini, hezeyanlarını provokasyonlarla örtmeye çalışanların oyununa gelmeyecek basirete sahibiz.

Bu ikiyüzlü tavır karşımızdakilerin özgürlük anlayışındaki çarpıklıkları göstermektedir. Özgürlükten anladıkları iftira atma, yalan söyleme, terör örgütü propagandası yapma özgürlüğüdür. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir özgürlük tanımı yoktur.