Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: Pençe-Kaplan Operasyonu başladı!
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu. MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi. İşte operasyona dair Bakanlık'tan yapılan açıklamalar...
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de" denildi.
MSB, ''Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu.'' ifadelerini kullandı.
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