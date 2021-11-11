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11 Kasım 2021 Perşembe 12:35:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 12:35:00

Son dakika haberi: Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı

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Son Dakika Haberleri.. Çiftlikbank ana davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın hakkında, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklama kararı verildi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, yargılandığı dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

Etiketler : Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Fatih Aydın
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