Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi

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11 Haziran 2020 Perşembe 12:36:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 12:36:00

Son dakika haberi: PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı antitank mayını imha edildi

Kaynak: AA

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde ateşe verdiği tarım arazisindeki yangının söndürüldüğü, arazide yeni tuzaklanan antitank mayının ise imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde insanlık suçu işlemeye devam ettiğine dikkat çekilerek, "Eli kanlı bebek katilleri, masum sivillere yönelik kirli tezgâhlarını hayata geçirmek için çabalarken, bölgede huzur ve güvenin teminatı olan Mehmetçik ise teröristlerin hain planlarını sekteye uğratmayı sürdürüyor. Bombalı araçlarla sürekli masum sivilleri hedef alan teröristler, şeytanın dahi aklına gelmeyecek yöntemlere başvuruyor. İnsanlık düşmanı teröristler yaz aylarının gelmesiyle Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivillerin geçim kaynağı olan tarlaları ateşe vermeye başladı. Teröristler, ateşe verdikleri tarlaların içine de mayın veya EYP tuzaklıyor. Çıkan yangınlara ise siviller, Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu müdahale ederek söndürüyor. Bunu bilen teröristler, yangını söndürmeye çalışan köylülere, Mehmetçiklerimize ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına ateş açarak zarar vermeye çalışıyor" denildi. 

PKK/YPG'li teröristlerin son olarak, Barış Pınarı bölgesinde yaktıkları sivillere ait bir tarım arazisine müdahale edilerek yangının söndürüldüğü belirtilerek, "Köylülerin de gayretleriyle söndürülen tarım arazisinde ise yeni tuzaklanmış bir antitank mayını tespit edildi. METİ timlerimizin dikkati sayesinde tespit edilen mayın, büyük bir facia yaşanmadan ve köylüler zarar görmeden imha edildi" ifadeleri kullanıldı.

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