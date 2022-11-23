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23 Kasım 2022 Çarşamba 07:56:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 07:56:00

SON DAKİKA: Fırsatçılar deprem dinlemedi! Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti: Bu kadarına da pes!

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Düzce'de gerçekleşen deprem sonrasında bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor! AFAD, depremin merkez üssünün Düzce'nin Gölyaka ilçesi olduğunu ifade ederken şiddeti ise 5.9 olarak açıkladı. Deprem, Düzce'nin dışında Sakarya, İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Depremin ardından fırsatçılar da ortaya çıktı!

Hırsızlar, Düzce'de meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası harekete geçti. NTV canlı yayınına katılan İHA muhabiri Enes Bektaş; Düzce'de boş kalan bazı evlere hırsızların girmeye çalıştığını açıkladı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Düzce'de gerçekleşen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Boş kalan evler için EGM'den uyarı geldi! Hırsızlık olaylarının yaşandığı kaydedildi. İHA muhabiri Enes Bektaş, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'ÇOK SAYIDA İHBAR GELİYOR'

Enes Bektaş; 'Düzce'deki deprem sonrası vatandaşlar büyük bir panik yaşadı! Bu yaşananların ardından bazı evlere hırsızların girdiği ifade edildi. Emniyet telsizlerine çok sayıda ihbar geliyor.' dedi.

Etiketler : Düzce HIRSIZ Enes Bektaş
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