Kurum'dan 'Haliç' açıklaması: Hali içler acısı, İBB isterse destek veririz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'teki koku ve görüntü kirliliği ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, "Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz." dedi.

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