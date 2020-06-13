13 Haziran 2020 Cumartesi 14:33:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 14:42:00
Bakan Kurum'dan 'Haliç' açıklaması: Hali içler acısı, İBB isterse destek veririz
Bakan Kurum, Haliç'teki koku ve görüntü kirliliği ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum, 'Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz.' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'teki koku ve görüntü kirliliği ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Kurum, "Haliç'teki görüntüler içimizi sızlatıyor. Haliç'in hali içler acısı. İBB yardım isterse destek veririz." dedi.
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