  • BIST
    110895
  • Dolar
    6,7820
  • Euro
    7,6623
  • Altın
    369,6490
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'de Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı
Barcelona'nın 'Messili Palandöken' paylaşımının ardından Erzurum'dan İspanyol temsilcisine davet
Gaziantep merkezli 16 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Adalar Belediyesi binasına silahlı saldırı!
Benzin ve motorine zam geliyor
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
İzin kullanacaklar dikkat! İşte yıllık izin hakkında her şey
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
Koronavirüs salgınında 24 saat...
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vakası kalmadı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
"Atıktan oyuncağa" projesini geliştirdiler
BAE'ye ait İHA'lar hastaneye saldırdı
Şov yaparken ölümden döndüler
Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
Trabzonspor'da Göztepe mesaisi sürüyor
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 8 bine yaklaştı
Kuyumculuk sektöründen geçici olarak '24 taksit' talebi
Çukurova çiftçisi rotayı mısırdan sera ve narenciye ürünlerine çevirdi
'OPEC'in üretim kesintisi kararı petrol piyasasını olumlu etkileyecek'
08 Haziran 2020 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 10:50:00

Son dakika haberler... Adalar Belediyesi'ne silahlı saldırı! 7 el ateş etti...

ABONE OL

Adalar'da 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. kiraladığı yerin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi. M.Ş. belediye binasına 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ş.'nin birçok kez suyun açılması için belediyeye gittiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER