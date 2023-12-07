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07 Aralık 2023 Perşembe 12:03:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 12:03:00

Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 56 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2 bin 32 oldu.

6 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Ayrıca, son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119'a ulaştı.

TACİZ ATIŞLARINA KARŞILIK VERİLDİ

Açıklamada, harekat bölgelerine 2023 yılında teröristler tarafından 467 taciz atışı gerçekleştiği belirtildi. Mehmetçiğin verdiği karşılıkla 27 terörist etkisiz hale getirildi. Son 1 yılda ise 1435 terörist etkisiz hale getirildi..

Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 212 şahıs yakalandı. Ayrıca 2 bin 367 şahsın da hududu geçmesi engellendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terör terörist
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