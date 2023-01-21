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21 Ocak 2023 Cumartesi 23:02:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 23:02:00

Son bir haftada 2 bin 391 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde, 13-19 Ocak arasında 1536 düzensiz göçmenin yakalandı, 2 bin 391 düzensiz göçmen de sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 13-19 Ocak tarihleri arasında 484'ü Afganistan, 32'si Pakistan, 1020'si de diğer uyruklardan 1536 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 894'ü Afganistan, 128'si Pakistan ve 1369'u diğer uyruklardan toplam 2 bin 391 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ise 2 bin 472'si Afganistan, 246'sı Pakistan ve 3 bin 22'si diğer uyruklardan 5 bin 740 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Bahse konu tarihler arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 4 bin 668 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 19 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 12 bin 342 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 905'i Afganistan, 3 bin 720'si Pakistan ve 10 bin 950'si diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 575 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 267 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Yasa dışı Türkiye
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