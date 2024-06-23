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23 Haziran 2024 Pazar 22:16:00 - Güncelleme:23 Haziran 2024 Pazar 22:16:00

Son bağış

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Kanser hastaları için 'Saçım Saçın Olsun' projesini hayata geçiren Murat Selvi 14 yılda 4 kez saçlarını uzatıp bağışladı. Saçlarına ak düşen yardımsever öğretmen önceki gün son bağışını gerçekleştirdi.

HASTALARA PSİKOLOJİK DESTEK OLUYOR

Manisa'da sınıf öğretmeni Murat Selvi'nin (50) yolu 15 yıl önce Kanser Savaşçıları Derneği ile kesişti. Derneğin gönüllüsü olan Selvi, uzattığı saçlarını, kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden kanser hastalarının fiziksel görünümlerindeki değişikliklerin psikolojilerine olumsuz yansımasını engellemek amacıyla bağışladı. Öğrencilerinin de destek vermesi üzerine Selvi, görev yaptığı Yunusemre ilçesindeki Hatice Görgülü İlkokulu'nda 'Saçım Saçın Olsun' projesini hayata geçirdi.

ÖĞRENCİLERİ SAÇ BAĞIŞINI SÜRDÜRECEK

14 yılda 4 kez saçlarını uzatan Selvi'nin kampanyasına öğrencilerinin yanı sıra velilerden biri saçını uzatıp, bağışlayarak, okulun yakınındaki bir kuaförde saç kesimlerini ücretsiz yaparak destek verdi. Selvi, saçlarının artık beyazlaması nedeniyle projesine son verdi. Projenin finalinde Selvi, öğrencileri ve kendisine destek veren diğer kişilerle birlikte 2 yıldır uzattıkları saçlarını bağışladı. Selvi ve beraberindekilerin örülen saçları, kesildi. Selvi "Ben olmasam da öğrencilerim projeyi sürdürecek" dedi.

Etiketler : saç bağışı kanser hastaları yardımsever öğretmen
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