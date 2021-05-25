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25 Mayıs 2021 Salı 19:51:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 21:26:00

Vaka sayısı 9 binin üzerinde

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 375 yeni vaka, 693 yeni hasta tespit edildi. 175 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 COVID-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı.

175 kişinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 621'e yükseldi.

Hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı.

Etiketler : korona virüs son dakika sağlık bakanlığı
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