Son 2 ayda farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi
Kaynak: aAA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere, yakalandıkları ülkelerden talep edilen 34 firariden 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30'u kırmızı bülten aracılığıyla, 4'ü doğrudan talep edilen 34 firarinin, son 2 ayda 16 farklı ülkede yakalanmalarının sağlandığı bilgisini verdi.
16 ÜLKEDE 34 FİRARİ YAKALANDI— 24 TV (@yirmidorttv) August 19, 2023
Türkiye dünyanın dört bir yanında suçluların peşinde. Emniyet, 16 ülkede kaçtığını ve saklandığını zanneden 34 firariyi yakalattı. 23'ü Türkiye'ye iade edildi bile. pic.twitter.com/qNY4uMbcoD
Bakan Yerlikaya, yakalananlardan 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini, 11'nin ise teslimine yönelik çalışmaların Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde sürdüğünü belirtti.
Yerlikaya, açıklamasında, "Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.
SON 60 GÜNDE İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 19, 2023
❌Başta Terör,
❌Göçmen Kaçakçılığı,
❌Uyuşturucu Ticareti ve
❌Dolandırıcılık suçlarından olmak üzere
30'u Kırmızı Bülten ile 4'ü Doğrudan Talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır.
Bu... pic.twitter.com/pbI6GCeXi7
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