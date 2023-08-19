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19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:55:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:55:00

Son 2 ayda farklı ülkelerde yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi

Kaynak: aAA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere, yakalandıkları ülkelerden talep edilen 34 firariden 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30'u kırmızı bülten aracılığıyla, 4'ü doğrudan talep edilen 34 firarinin, son 2 ayda 16 farklı ülkede yakalanmalarının sağlandığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, yakalananlardan 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini, 11'nin ise teslimine yönelik çalışmaların Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, açıklamasında, "Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya kırmızı bülten firari
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