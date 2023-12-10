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Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili polislere soruşturma
10 Aralık 2023 Pazar 17:28:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 17:28:00

Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza ile ilgili polislere soruşturma

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Tunç, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında #adlisoruşturma başlatılmıştır.

Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir.

Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Etiketler : adalet bakanı trafik kazası polis soruşturması Somali Cumhurbaşkanının oğlu
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