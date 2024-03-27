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27 Mart 2024 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 18:00:00

Somali'den Türkiye açıklaması: Değişmez müttefikimizdir

Kaynak: AA

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Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Türkiye'nin kendileri için "değişmez müttefik" olduğunu söyledi.

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, Barre, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi olarak atanan Alper Aktaş'ı kabulü sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

Türkiye ile köklü kardeşlik ve işbirliği geçmişi olduğunun altı çizen Barre, "Türkiye değişmez müttefikimizdir." dedi.

Başbakan Barre, Büyükelçi Aktaş'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Somali'nin sıkıntılı dönemlerinde Türkiye'nin desteği olduğunu ve ülke içindeki çeşitli kalkınma projelerine önemli katkılar sağladığına dikkati çekti.

Büyükelçi Aktaş ise ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, Somali hükümeti ve halkının gösterdiği sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etiketler : Somali Türkiye Afrika
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