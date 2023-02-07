Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Kaynak: AA
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
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