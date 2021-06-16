Soma davasında karar: İşte verilen cezalar...

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:43:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 10:43:00
Soma davasında karar: Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası
Soma'daki maden faciası davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Soma Maden Faciası'nın yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.