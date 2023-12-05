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Solunum sıkıntısı çeken bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti
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05 Aralık 2023 Salı 15:12:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 15:12:00

Solunum sıkıntısı çeken bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti

Kaynak: IHA

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Solunum sıkıntısı çeken bebek ambulans helikopterle Kayseri'ye nakledildi.

Sivas'ta bir hastanede dünyaya gözlerini açan bebek solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; Sivas kent merkezinde bir hastanede yeni dünyaya gelen bebekte solunum sıkıntısı tespit edildi. Doktorların tavsiyesi üzerine bebeğin Kayseri'ye nakledilmesine karar verildi. Bunun üzerine hastane yetkilileri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla bebeğin sevk edilmesi için 112 Komuta Merkezi'nden helikopter ambulans talep edildi. Bakanlığa ait ambulans helikopter, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan pisten havalanarak küvöz içindeki bebeği Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

Etiketler : ambulans helikopter bebek
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