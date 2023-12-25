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SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te saygı uçuşu
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25 Aralık 2023 Pazartesi 17:09:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 17:09:00

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te saygı uçuşu

Kaynak: AA

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SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kentte şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16, Gaziantep'te şehitlere saygı uçuşu icra etti.

Kentin hemen her noktasından görünebilen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.

Birçok vatandaş, gösteri sırasında cep telefonlarıyla görüntü kaydetmeye çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren uçuşta F-16'ların Gaziantep Kalesi üzerinden geçişi izleyenleri duygulandırdı.

Etiketler : Sözde SPOT Gaziantep
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