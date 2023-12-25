SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te saygı uçuşu
Kaynak: AA
SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kentte şehitler için saygı uçuşu gerçekleştirdi.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Etkinlikler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 F-16, Gaziantep'te şehitlere saygı uçuşu icra etti.
Kentin hemen her noktasından görünebilen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.
Birçok vatandaş, gösteri sırasında cep telefonlarıyla görüntü kaydetmeye çalıştı.
Yaklaşık yarım saat süren uçuşta F-16'ların Gaziantep Kalesi üzerinden geçişi izleyenleri duygulandırdı.
- AFAD duyurdu... Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem
- SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te saygı uçuşu
- Türk SİHA'larından nokta atış! PKK/YPG'nin tesisini vurdu
- "Yüzde 25 kira zammı sınırı kalkıyor" iddiası yalan çıktı! "Resmi bir açıklama yok"
- Bakan Tunç, örgüt propagandası ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişinin tutuklandığını bildirdi
- Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü