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23 Aralık 2023 Cumartesi 16:15:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 16:15:00

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te prova uçuşu

Kaynak: AA

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SOLOTÜRK, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek gösteri uçuşu öncesinde kentin semalarında prova yaptı.

SOLOTÜRK pilotlarının provasını, Alleben Göleti alanındaki vatandaşlar ilgi ve heyecanla takip etti.

İzleyenlerin beğenisini toplayan uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Prova uçuşu, yaklaşık yarım saat sürdü.

SOLOTÜRK'ün gösterisi, yarın saat 14.00'te Alleben Göleti alanında izlenebilecek.

Etiketler : Solotürk Gösteri uçuşu Gaziantep kurtuluş
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