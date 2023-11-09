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09 Kasım 2023 Perşembe 15:31:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 15:31:00

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Konya'da nefes kesti

Kaynak: AA

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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, lösemili çocuklar için Konya'da gösteri uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, lösemi tedavisi gören ve iyileşen çocuklar için Konya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfından (LÖSEV) yapılan açıklamaya göre, hava akrobasi gösterisi, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral ve umut aşılamak amacıyla yapıldı.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Konya semalarında gerçekleştirdiği uçak gösterisiyle lösemili çocuklar, coşkulu ve sevinçli bir atmosferi bir arada yaşadı.

SOLOTÜRK pilotlarından Binbaşı Murat Bakıcı, etkinliğe ilişkin, "Bugün buradayız, lösemiyle mücadele eden kahraman çocuklarımız için buradayız. Onların güçlü iradesini ve azmini görmek bizi gerçekten etkiliyor. Umarım bu gösteri, onlara moral verir ve geleceğe dair umutlarını daha da güçlendirir." dedi.

Etkinliğe katılanlar ise pilotların yeteneklerini hayranlıkla izlerken, bir yandan da lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmanın önemine dikkati çekti.

Etiketler : solotürk türk yıldızları konya
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