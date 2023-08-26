SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Programlar kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı'nda toplanan halk, SOLOTÜRK'ün gösterisini izledi.

Yarım saat havada kalan akrobasi timi, daha sonra kent semalarından ayrıldı.

Gösteriyi, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da izledi.