VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'da yangınlar sekizinci gününde
Çevreciler, Paris'te protesto yaptı
e-Reçetem sistemine 5 dil eklendi
Akşener'in programının ardından 'pes' dedirten olay! Çöpleri alanda bırakıp gittiler
British Museum'dan çalınan eserler için arama kararı
Dışişleri'nden GKRY'deki cami saldırısına kınama
26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:13:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:13:00

SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Programlar kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı'nda toplanan halk, SOLOTÜRK'ün gösterisini izledi.

Yarım saat havada kalan akrobasi timi, daha sonra kent semalarından ayrıldı.

Gösteriyi, Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner ve AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da izledi.

Etiketler : SoloTürk Akrobasi Timi 101. Yıl Dönümü
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor

Gençlik için ayı kanı enjekte ettirecekti... Şimdi de anne sütü içiyor
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX