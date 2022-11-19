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19 Kasım 2022 Cumartesi 16:24:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 16:24:00

Solingen faciasında 5 yakınını kaybeden Mevlüde Genç'in son isteği yerine getirildi

Kaynak: AA

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Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılarca kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren ve 30 Ekim'de yaşamını yitiren Mevlüde Genç'in son isteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirildi.

Mevlüde Genç, yaşama gözlerine yummadan bir gün önce katıldığı Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını istedi.

Sırakaya ile Kuş, Genç'in ailesinin Solingen'deki evini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı fotoğrafını Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç'e teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genç ailesine gönderdiği selamı da ileten Sırakaya, "Mevlüde Genç bizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını istemişti, biz de söz vermiştik ama maalesef ömrü bu güne iktifa etmedi. Bizler Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde değerli başkanımızla konuyu gündeme getirdik. Cumhurbaşkanımız da hem selamlarını iletti hem 'Sayın Durmuş ve Mevlüde Genç'e en iyi dileklerimle' diye yazıp kendisi de fotoğrafını bizzat imzaladı." dedi.

SOLİNGEN FACİASI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'de Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri ırkçılarca kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çekip serbest bırakılmıştı.

Etiketler : ırkçı kundaklama mevlüde genç solingen faciası
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