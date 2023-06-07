Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel vefat etti
Kaynak: AA
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 63 yaşında hayatını kaybetti.
Söke Belediyesinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanı'mız Levent Tuncel sabaha karşı saatlerde İzmir'deki evinde hayatını kaybetmiştir. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Tuncel'in cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra duyurulacağı bildirildi.
2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen Tuncel, solunum rahatsızlığı nedeniyle ocak ayında hastaneye kaldırılmıştı. Tuncel, bir süredir İzmir'deki evinde tedavi görüyordu.
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