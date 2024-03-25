VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yazıcıoğlu'nu her zaman sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız"
Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye çöl tozu geliyor
CHP Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'den "trafiği nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz" sorusuna ilginç cevap
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15'inci yılında anılıyor
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi
“Dünya Su Günü Programı” Bakan Yumaklı açıklamalarda bulundu
25 Mart 2024 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 12:00:00

Sokakta yaşayan kimsesizlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yayımlanan genelgenin tarihi uzatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için kış aylarının başlangıcında valiliklere gönderilen genelgenin tarihini 15 Nisan'a uzattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke genelinde kış şartlarının etkisini göstermesiyle sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderilen genelgenin süresinin 15 Nisan 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla kış aylarının başlangıcında gönderilen genelge kapsamında, vatandaşlara yardım ve gerekli hallerde psikososyal destek sağlandığı anımsatıldı.

Kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirildiği genelge ile ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespitinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumu misafirhanelerinin uygun olmadığı durumlarda pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaların sağlandığı veya bir mekanın bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edildiği belirtilerek, barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçlarının da giderildiği vurgulandı.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı kimsesiz ihtiyaç
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX