Yüzünü gizleyerek erken seçim istemişti... Bakın kim çıktı?

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14 Mart 2022 Pazartesi 08:43:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 08:43:00

Sokak röportajında yüzünü gizleyerek erken seçim isteyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı

Kaynak: Yenişafak

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Sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında maskesini gözlerinin yarısına kadar çekerek yüzünü gizleyen ve 'Geçinemiyorum, seçim olmalı' diyen kişinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajında "Seçim olmalı çünkü artık nefes alamıyoruz. Ben geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum, alışverişimi yapamıyorum." diyen kişinin CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin olduğu ortaya çıktı.

MASKESİNİ ÇEKEREK KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Kimliğini gizleyen ve maskesini gözlerinin yarısına kadar çekerek röportaj veren Narin'in,"Erken seçim olmalı. Şu anda mevcut partiye oy vermeyeceğim kesin. CHP'ye oy verebilirim. Şu anda muhalefet onlar. İBB'ye bakıyorum Ankara'ya bakıyorum izliyorum, dinliyorum. Vatandaşın sorunlarına çözüm üretiyorlar. Daha iyi çalışmalar üretiyorlar" ifadelerini kullandığı görüldü.

Yaz aylarında çekildiği belirtilen video, sosyal medyada gündem oldu.

'SADECE KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR'

Narin'in kimliğini saklayarak yaptığı sokak röportajının ortaya çıkmasının ardından AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya, "Tiyatro ve kurgular Kadıköy'e taşındı. Kadıköy CHP İlçe Başkanı Ali Narin yüzünü, gözlerine kadar maske ile kapatarak, siyasi görevini gizleyerek sanki normal bir vatandaşmış gibi hükümeti eleştiriyor. Partisine "onlar" diyor. Sadece kendisini küçük düşürüyor" dedi.

'BİR SONRAKİNDE KİMLİĞİNİ AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ'

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı ise "Sn. Cumhurbaşkanımızın mesajı okunduğu sırada arkasını dönerek protesto etmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Ali Narin bu defa maske ile kimliğini saklamaya çalışarak röportaj verdi. Sayın başkanı bir daha ki röportajında siyasi kimliğini açıklamaya davet ediyoruz" diye açıklama yaptı.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNURKEN ARKASINI DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan Narin, 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunurken arkasını dönerek saygısızlıkta bulunmuştu.

Etiketler : 30 Ağustos Zaferi' Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP İlçe Başkanı Ali Narin
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