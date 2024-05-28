Saldırıya uğrayan maymun koruma altında

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28 Mayıs 2024 Salı 23:51:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2024 Salı 23:51:00

Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı! Çaresiz maymun koruma altına alındı

Kaynak: IHA

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Antalya'nın Aksu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan maymun ağaca çıkarak çaresizce kurtarılmayı bekledi. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılan maymun, bulunduğu ağaçtan yakalanarak gerekli kontrolleri yapılmak üzere koruma altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesinin Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sahibi bulunamayan maymun sokakta gezdiği esnada köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçıp ağaca çıkarak çaresiz bir şekilde kurtarılmayı bekleyen maymunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğüne bildirdi.

MAYMUN AĞAÇTA KURTARILMAYI BEKLEDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Antalya Şefliği ekipleri, maymunu bulunduğu ağaçtan yakalayarak kafese aldı. Yakalanan maymun, ekiplerin gözetiminde gerekli sağlık kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya'nın Aksu ilçesinde sahibi bulunamayan maymunun sokak köpeklerinden kaçarak bir ağaca çıkması üzerine maymun Antalya Şefliği ekibimizce kurtarılarak gerekli kontrolleri yapılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Maymunun sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Etiketler : maymun kurtarılma sokak köpekleri Antalya Aksu
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