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23 Mayıs 2024 Perşembe 13:33:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 13:33:00

Sokak köpeği bahanesiyle 27 milyon istedi!

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Sosyal medya platformunda bir kullanıcı, sokak köpeklerinin veteriner masraflarının ödeneceği iddiasıyla takipçilerinden kendisine para göndermesini istedi.

"278 bin kişiyiz herkes 100'er lira gönderse bizim bir klinik borcumuz kapanır" diyen kullanıcıya tepkiler de beraberinde geldi.

Videoyu "Kimler bize sadece 1 kahve parasını göndermek ister" notuyla paylaşan kullanıcı, "Size çok ihtiyacımız var. Lütfen bu canları görmezden gelmeyin." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kullanıcı, toplamak istediği yaklaşık 28 milyon liralık bağışı sokak hayvanları için kullancağını iddia etti.

Etiketler : sosyal medya sokak köpeği 27 milyon bağış
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